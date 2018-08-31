Merkez Bankası: "Türk Lirası ve Döviz Likidite Yönetimindeki Etkinliğin Artırılması Amacıyla Merkez...
IHAAW174249-EKO/31-08-2018 - Merkez Bankası: "Türk Lirası ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasasının açılmasına karar verilmiştir.
Merkez Bankası: "Türk Lirası ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasasının açılmasına karar verilmiştir. İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir." 31.08.2018 17: 42: 49 TSI
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