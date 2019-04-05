Merkez Bankası, Türk Lirası Cinsinden Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Aylık Azami Akdi Faiz...
Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranını yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz...
Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranını yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranını yüzde 2,22 olarak belirledi. - ANKARA
Kaynak: İHA