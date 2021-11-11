Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2021? MB PPK toplantısı saat kaçta? Bu yıl faiz kararları ne olmuştu? Son toplantının ardından yapılan açıklama ney

Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2021 Kasım? MB toplantısı saat kaçta? Bu yıl faiz kararları ne olmuştu? Son toplantının ardından yapılan açıklama neydi? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

BU YIL FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.

Ekim ayın politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16'ya çekildi.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN 2021?

TCMB Para Politikası Kurulu 18 Kasım 2021 günü toplanacak.

MB PPK TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.

SON TOPLANTININ ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMA NEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdüğü kaydedildi.

Duyuruda, küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri ve salgının etkisiyle gerilemeye başladığı belirtildi.

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