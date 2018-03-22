Merkez Bankası Toplam Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 16 Mart ile biten haftada 859 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 16 Mart ile biten haftada 859 milyon dolar azalarak, 114 milyar 919 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 787 milyon dolar azalarak 90 milyar 576 milyon dolardan 89 milyar 789 milyon dolara düştü.

Altın rezervlerinde ise 16 Mart haftasında 72 milyon dolarlık düşüşle 25 milyar 130 milyon doları gördü. - İSTANBUL