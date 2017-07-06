Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Haziran ile biten haftada 1 milyar 99 milyon dolar arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 30 Haziran ile biten haftada 1 milyar 99 milyon dolar artarak 108 milyar 709 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 138 milyon dolar artarak 89 milyar 59 milyon dolardan 90 milyar 197 milyon dolara çıktı.



Altın rezervlerinde ise 30 Haziran haftasında 39 milyon dolar azalarak 18 milyar 551 milyon dolardan 18 milyar 512 milyon dolara indi. - İSTANBUL