Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Kasım ile biten haftada 240 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 9 Kasım ile biten haftada 240 milyon dolar artarak 88 milyar 382 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 240 milyon dolar artarak 69 milyar 185 milyon dolardan 69 milyar 472 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervlerinde ise 9 Kasım haftasında 47 milyon dolar düşerek 18 milyon 957 dolardan 18 milyar 910 milyon dolara düştü. - İSTANBUL