Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 20 Ağustos ile biten haftada 370 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 20 Ağustos ile biten haftada 370 milyon dolar artarak, 92 milyar 692 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 184 milyon dolar artarak 72 milyar 740 milyon dolardan 72 milyar 924 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 20 Ağustos haftasında 186 milyon dolar yükselerek 19 milyar 768 milyon dolar oldu. - İSTANBUL