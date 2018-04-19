Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 13 Nisan ile biten haftada 3 milyar 869 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 13 Nisan ile biten haftada 3 milyar 869 milyon dolar artarak, 112 milyar 297 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 3 milyar 572 milyon dolar artarak 83 milyar 80 milyon dolardan 86 milyar 652 milyon dolara yükseldi. Altın rezervlerinde ise 13 Nisan haftasında 306 milyon dolar yükselişle 25 milyar 645 milyon dolara ulaştı. - İSTANBUL