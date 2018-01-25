Merkez Bankası Rezervleri 1,8 Milyar Dolar Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 19 Ocak ile biten haftada 1 milyar 807 milyon dolar artarak 113 milyar 932 milyon dolara çıktı.

ALTIN REZERVLERİ 271 MİLYON DOLAR ARTTI

Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 536 milyon dolar artarak 87 milyar 643 milyon dolardan 89 milyar 179 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervlerinde ise 19 Ocak haftasında 271 milyon dolar artarak 24 milyar 482 milyon dolardan 24 milyar 753 milyon dolara ulaştı.