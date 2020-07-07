Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirecek.
07.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:31
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 6'dan yüzde 5'e düşürecek.
Yeni faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
Kaynak: AA