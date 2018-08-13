Merkez Bankası: Tl Zorunlu Karşılık Oranları Tüm Vade Dilimlerinde 250 Baz Puan İndirildi
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği duyuruldu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği duyuruldu.
Merkez Bankası'ndan 'Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu' başlığı ile yapılan açıklama şöyle:
"Finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla;
• Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir.
• Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir.
Yabancı Para Diğer YükümlülüklerMevcut Zorunlu Karşılık OranlarıYeni Zorunlu Karşılık Oranları
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli% 24% 20
2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli% 19% 15
3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli% 14% 10
• Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8'e çıkarılmıştır.
• Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir.
Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır."