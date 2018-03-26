Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri Açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı.

TCMB bugün 3 ayrı vadede Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı. Türk lirası uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 150 milyon dolar olurken, 3 ay ve 6 ay vadelerde ise tutar 100'er milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017'de başlayan TCMB, açıklanan ihale takvimine göre yılın ilk çeyreğinde toplam 7,7 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı döviz satımı planlıyor.