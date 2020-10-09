Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti
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Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti

09.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:38
Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap işlemlerinde kullanılan Türk lirası faizini yüzde 11,75'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap işlemlerinde kullanılan Türk lirası faizini yüzde 11,75'e yükseltti.

Merkez Bankası, TL faizini yüzde 10,25'ten yüzde 11,75'e çekti.

Cem Tözge, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, atılan bu adımın önümüzdeki dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) daha yukarı çekileceğinin sinyali olabileceğini söyledi.

Faizdeki artışın, Merkez Bankası ile Türk bankalarının taraf olduğu swap işlemlerle TL'ye verilen faizin yükseltilmesi anlamına geldiğini belirten Tözge, "Merkez Bankası giderek piyasa faizini yüzde 11,75 ve üzerine çekmeye çalışıyor. Bu adımın ardından önümüzdeki hafta TCMB'den bankalararası işlemelerde işlem limiti kısıtlama ve gecelik fonlama tutarında miktar azaltımı adımlarını görebiliriz." diye konuştu.

Tözge, mekanizmanın işleyişe ilişkin ise bankaların elindeki doları genellikle TCMB'ye verdiğini, karşılığında TL aldığını ve dönem sonunda da işleyen faizle hesabın kapatıldığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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