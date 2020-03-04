Merkez Bankası Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu Açıklaması

04.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre enerji fiyatları,

petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt öncülüğünde geriledi ve

grup yıllık enflasyonu düşüş kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,35 arttığını ve yıllık enflasyonun 0,22 puan yükselerek 12,37 olduğunu açıklamasının ardından, TCMB'nin "Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu" da yayımlandı.



Rapora göre, bu gelişme büyük ölçüde gıda

fiyatlarından kaynaklandı, hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda

gruplarında yıllık enflasyon yukarı yönlü bir seyir izledi. Enerji fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt öncülüğünde geriledi ve grup yıllık enflasyonu düşüş kaydetti. Bu dönemde hizmet enflasyonu

bir miktar yükselirken, temel mal grubunda genele yayılan fiyat düşüşleri

neticesinde ılımlı bir seyir izledi. Bu görünüm altında, B ve C

göstergelerinin yıllık enflasyonu sınırlı ölçüde artarken, eğilimleri görece

yatay seyretti.

İlaç fiyatları yüzde 3,63 arttı

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda ve hizmet

gruplarının katkıları sırasıyla 0,39 ve 0,11 puan arttı, enerji, alkol-tütün ve temel mal gruplarının katkıları

ise sırasıyla 0,18, 0,10 ve 0,09 puan azaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre B ve C göstergelerinin eğilimi yataya yakın

seyretti. Bu dönemde hizmet grubunun eğilimi bir miktar yükselirken, temel mal grubu

eğiliminde (vergiden arındırılmış) belirgin bir değişiklik olmadı.

Şubat ayında hizmet fiyatları yüzde 0,84 arttı, grup yıllık enflasyonu 0,29 puan yükselerek

yüzde 12,49 oldu. Bu dönemde, yıllık enflasyon ulaştırma, kira ve diğer hizmetler

gruplarında arttı, lokanta-otel ve haberleşme gruplarında ise yataya yakın bir seyir izledi. Ulaştırma grubu fiyatlarındaki yükseliş alt kalemler geneline yayılırken, diğer hizmetler grubundaki fiyat

artışında kura duyarlı olan bakım-onarım ve sağlık hizmetleri (dişçilik, laboratuvar, görüntüleme ücretleri

vb.) ile paket tur belirleyici oldu.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu şubat ayında 0,30 puan düşüşle yüzde 7,05 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon giyim grubunda yatay seyrederken, dayanıklı ve diğer temel mal gruplarında

geriledi. Dayanıklı mal grubu fiyatları elektrikli ve elektriksiz aletler (yüzde -0,67), mobilya

(yüzde -0,36) ve otomobil fiyatlarına (yüzde -0,20) bağlı olarak düşüş gösterdi

Mobilya fiyatlarında bir önceki aydaki KDV indiriminin bu aya sarkan etkisinin izlendiği değerlendirildi. Bu dönemde, ilaç

fiyatlarındaki artışa (yüzde 3,63) karşın, diğer temel mallar grubu fiyatları sınırlı da olsa düşüş kaydetti.

Özetle, Türk lirasındaki değer kaybına rağmen, temel mal fiyatları şubat ayında ılımlı bir seyir izledi.

"Şubat ayında işlenmiş gıda fiyatları ekmek-tahıllar, et ürünleri ve katı-sıvı yağlar öncülüğünde artış eğilimini sürdürdü"

Enerji fiyatları şubat ayında aylık yüzde 0,63 geriledi. Bu gelişmede, salgın hastalığa

bağlı olarak düşen uluslararası petrol fiyatları etkili oldu ve döviz kuru gelişmelerine rağmen akaryakıt

fiyatları aylık yüzde 2,30 azaldı.

Diğer yandan, şebeke suyu fiyatları şubat ayında yüzde 1,08

artarak enerji fiyatlarındaki düşüşü sınırladı. Bu gelişmeler sonucunda enerji yıllık enflasyonu

1,60 puan azalarak yüzde 15,54'e geriledi.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu şubat ayında 1,54 puan artarak yüzde 10,58'e yükseldi. Bu gelişmede hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda gruplarının etkisi hissedilirken,

işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış daha belirgin oldu.

Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde

4,73'e, işlenmiş gıdada ise yüzde 16,61'e yükseldi. Bu dönemde taze meyve-sebze grubunda yıllık enflasyon artmakla birlikte düşük düzeylerdeki seyrini korudu.

Diğer işlenmemiş gıda grubunda

ise kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş (yüzde 3,27) eğilimi hızlanarak devam etti. Şubat ayında işlenmiş gıda fiyatları ekmek-tahıllar, et ürünleri ve katı-sıvı yağlar öncülüğünde artış eğilimini sürdürdü. Bu

gelişmelerle, taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 13,65'e yükseldi.

Yİ-ÜFE

Yurt içi üretici fiyatları şubat ayında yüzde 0,48 arttı, yıllık enflasyon 0,42 puan yükselerek

yüzde 9,26 oldu. Bu dönemde emtia fiyatları gerilerken, Türk lirasında gözlenen

değer kaybına bağlı olarak petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının ana eğilimi yükseldi.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon enerji ve dayanıksız tüketim malları gruplarında

gerilerken, diğer gruplarda arttı.

Aylık gelişmelere bakıldığında, enerji

hariç diğer kalemlerde genele yayılan fiyat artışları gözlendi. Enerji üretici fiyatlarındaki belirgin

düşüşte rafine edilmiş petrol ürünleri ile elektrik kalemi etkili oldu.

Bu dönemde, dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat artışında temelde mobilya kalemi belirleyici olurken, sermaye mallarında metal yapı

ürünleri, motorlu kara taşıtları ve makineler, ara malında demir-çelik ve metal ürünleri ile tekstil

sektörüne girdi sağlayan kalemler öne çıktı.

Dayanıksız tüketim mallarında ise gıda ürünlerinde fiyat artışları izlenirken, bu dönemde tütün ürünleri üretici fiyatlarındaki düşüş dikkati çekti. Sonuç olarak,

tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar bir miktar arttı.

Kaynak: AA