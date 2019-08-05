Merkez Bankası: Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite...

Merkez Bankası: Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.

5.08.2019 10:38
Merkez Bankası: Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite...

Merkez Bankası: Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir

Kaynak: AA
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