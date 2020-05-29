Merkez Bankası: "Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz...
Merkez Bankası: "Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı...
29.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:50
Merkez Bankası: "Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA