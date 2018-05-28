Merkez Bankası Sadeleşme Adımı Attı

TCMB açıklamasına göre bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacak. Bu oran, yüzde 16,50 olan mevcut fonlama faizine eşitlenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Merkez Bankası politika faizi olarak belirledi. Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda; Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir.

Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir. Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır." - İSTANBUL