Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 99 milyon dolar artışla 108 milyar 709 milyon dolara yükseldi.



TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 30 Haziran ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 138 milyon dolar artarak 90 milyar 197 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 89 milyar 59 milyon dolar seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 39 milyon dolar azalarak 18 milyar 551 milyon dolardan 18 milyar 512 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 99 milyon dolar artışla 107 milyar 610 milyon dolardan 108 milyar 709 milyon dolara yükseldi.



TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):





Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 29.01.2016 18.478 92.856 111.334 26.02.2016 17.145 93.693 110.838 25.03.2016 19.025 95.016 114.041 29.04.2016 19.833 96.193 116.026 27.05.2016 19.101 98.397 117.498 24.06.2016 18.474 101.895 120.369 29.07.2016 19.790 99.927 119.717 26.08.2016 19.587 102.781 122.368 30.09.2016 18.837 99.009 117.846 28.10.2016 18.117 101.626 119.743 25.11.2016 16.228 99.035 115.263 30.12.2016 14.051 92.051 106.102 27.01.2017 15.315 92.517 107.832 24.02.2017



16.011



91.089



107.100



31.03.2017 17.102 88.578 105.680 28.04.2017 17.748 84.987 102.735 26.05.2017 17.961 86.971 104.932



30.06.2017 18.512 90.197 108.709