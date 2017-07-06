Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 99 milyon dolar artışla 108 milyar 709 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 99 milyon dolar artışla 108 milyar 709 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 30 Haziran ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 138 milyon dolar artarak 90 milyar 197 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 89 milyar 59 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 39 milyon dolar azalarak 18 milyar 551 milyon dolardan 18 milyar 512 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 99 milyon dolar artışla 107 milyar 610 milyon dolardan 108 milyar 709 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.201618.47892.856111.334
26.02.201617.14593.693110.838
25.03.201619.02595.016114.041
29.04.201619.83396.193116.026
27.05.201619.10198.397117.498
24.06.201618.474101.895120.369
29.07.201619.79099.927119.717
26.08.201619.587102.781122.368
30.09.201618.83799.009117.846
28.10.201618.117101.626119.743
25.11.201616.22899.035115.263
30.12.2016 14.051 92.051 106.102
27.01.2017 15.315 92.517 107.832
24.02.2017

16.011

91.089

107.100

31.03.2017 17.10288.578 105.680
28.04.201717.748 84.987 102.735
26.05.201717.961 86.971 104.932

30.06.201718.51290.197108.709