Merkez Bankası Rezervleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 99 milyon dolar artışla 108 milyar 709 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 99 milyon dolar artışla 108 milyar 709 milyon dolara yükseldi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 30 Haziran ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 138 milyon dolar artarak 90 milyar 197 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 89 milyar 59 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 39 milyon dolar azalarak 18 milyar 551 milyon dolardan 18 milyar 512 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 99 milyon dolar artışla 107 milyar 610 milyon dolardan 108 milyar 709 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|29.01.2016
|18.478
|92.856
|111.334
|26.02.2016
|17.145
|93.693
|110.838
|25.03.2016
|19.025
|95.016
|114.041
|29.04.2016
|19.833
|96.193
|116.026
|27.05.2016
|19.101
|98.397
|117.498
|24.06.2016
|18.474
|101.895
|120.369
|29.07.2016
|19.790
|99.927
|119.717
|26.08.2016
|19.587
|102.781
|122.368
|30.09.2016
|18.837
|99.009
|117.846
|28.10.2016
|18.117
|101.626
|119.743
|25.11.2016
|16.228
|99.035
|115.263
|30.12.2016
|14.051
|92.051
|106.102
|27.01.2017
|15.315
|92.517
|107.832
|24.02.2017
|16.011
|91.089
|107.100
|31.03.2017
|17.102
|88.578
|105.680
|28.04.2017
|17.748
|84.987
|102.735
|26.05.2017
|17.961
|86.971
|104.932
|30.06.2017
|18.512
|90.197
|108.709