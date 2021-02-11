Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 519 milyon dolar oldu
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Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 519 milyon dolar oldu

11.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:50
Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 519 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 17 milyon dolar azalarak 95 milyar 519 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 17 milyon dolar azalarak 95 milyar 519 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 999 milyon dolar artışla 54 milyar 366 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Ocak'ta 53 milyar 367 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 16 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 169 milyon dolardan 41 milyar 153 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 17 milyon dolar azalarak 95 milyar 536 milyon dolardan 95 milyar 519 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.169 53.367 95.536
05.02.202141.153 54.366 95.519

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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