Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Haziran ile biten haftada 1 milyar 82 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Haziran ile biten haftada 1 milyar 82 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Haziran ile biten haftada 1 milyar 82 milyon dolar artarak 93 milyar 687 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 917 milyon dolarlık artışla 48 milyar 721 milyon dolardan 49 milyar 638 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise söz konusu haftada 165 milyon dolarlık artarak 44 milyar 49 milyon dolara çıktı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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