Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Mayıs ile biten haftada 158 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Mayıs ile biten haftada 158 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Mayıs ile biten haftada 158 milyon dolar artarak 92 milyar 605 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 477 milyon dolarlık azalışla 49 milyar 198 milyon dolardan 48 milyar 721 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise söz konusu haftada 635 milyon dolarlık artarak 43 milyar 884 milyon dolara çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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