Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 477 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 477 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 477 milyon dolar artarak 90 milyar 328 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 944 milyon dolarlık artışla 46 milyar 915 milyon dolardan 48 milyar 859 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise söz konusu haftada 533 milyon dolarlık artarak 41 milyar 469 milyon dolara çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Haberler Ekonomi
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