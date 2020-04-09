Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 554 milyon dolar oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 852 milyon dolar azalarak 89 milyar 554 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 852 milyon dolar azalarak 89 milyar 554 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 3 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 5 milyar 833 milyon dolar azalışla 58 milyar 248 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Mart'ta 64 milyar 81 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 19 milyon dolar azalarak 31 milyar 325 milyon dolardan 31 milyar 306 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 852 milyon dolar azalışla 95 milyar 406 milyon dolardan 89 milyar 554 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.2019 23.417 74.971 98.388 29.08.2019 25.709 75.796 101.505 27.09.2019 26.051 75.655 101.706 25.10.2019 26.481 78.504 104.985 29.11.2019 26.475 78.274 104.749 27.12.2019 25.079 81.240 106.319 3.01.2020 27.469 77.953 105.422 10.01.2020 27.947 78.267 106.214 17.01.2020 28.106 78.350 106.456 24.01.2020 26.840 77.512 104.352 31.01.2020 27.520 74.856 102.376 7.02.2020 28.298 74.462 102.760 14.02.2020 28.585 75.471 104.056 21.02.2020 29.652 73.019 102.671 28.02.2020 30.411 77.414 107.825 6.03.2020 31.695 75.140 106.835 13.03.2020 31.690 72.475 104.165 20.03.2020 28.305 65.143 93.448 27.03.2020 31.325 64.081 95.406 3.04.2020 31.306 58.248 89.554

Kaynak: AA