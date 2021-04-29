Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Nisan ile biten haftada 864 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Nisan ile biten haftada 864 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Nisan ile biten haftada 864 milyon dolar azalarak 88 milyar 677 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 739 milyon dolarlık azalışla 49 milyar 686 milyon dolardan 47 milyar 947 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 22 Nisan haftasında 875 milyon dolar artarak 39 milyar 855 milyon dolardan 40 milyar 730 milyon dolara çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı