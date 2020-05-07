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Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 243 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 243 milyon dolar oldu
07.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 204 milyon dolar azalarak 86 milyar 243 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 204 milyon dolar azalarak 86 milyar 243 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 30 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 204 milyon dolar azalışla 51 milyar 457 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Nisan'da 52 milyar 661 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar dolar artarak 33 milyar 786 milyon dolardan 34 milyar 786 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 204 milyon dolar azalışla 86 milyar 447 milyon dolardan 86 milyar 243 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
06.03.202031.69575.140106.835
13.03.202031.69072.475104.165
20.03.202028.30565.14393.448
27.03.202031.32564.08195.406
03.04.202031.30658.24889.554
10.04.202032.87256.04888.920
17.04.2020 33.959 53.952 87.911
24.04.2020 33.786 52.661 86.447
30.04.2020 34.786 51.457 86.243

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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