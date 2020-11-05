Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

05.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:05
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ekim ile biten haftada 3 milyar 945 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ekim ile biten haftada 3 milyar 945 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ekim ile biten haftada 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 84 milyar 406 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 827 milyon dolarlık azalışla 45 milyar 86 milyon dolardan 42 milyar 259 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise aynı haftada 1 milyar 118 milyon dolar artarak 43 milyar 265 milyon dolardan 42 milyar 147 milyon dolara indi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Birinci

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