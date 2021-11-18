Merkez Bankası rezervleri 127,7 milyar dolar oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkez Bankası rezervleri 127,7 milyar dolar oldu

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 127,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Kasım haftasında 2 milyar 247 milyon dolar artarak 127 milyar 691 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Kasım haftasında 2 milyar 247 milyon Dolar artarak 127 milyar 691 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 906 milyon dolar artışla 86 milyar 696 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Kasım'da 85 milyar 790 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 341 milyon dolar artarak 39 milyar 654 milyon dolardan 40 milyar 995 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 247 milyon dolar artışla 125 milyar 444 milyon dolardan 127 milyar 691 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
1.10.202138.51783.204121.722
8.10.202138.10785.356123.463
15.10.202139.77385.956125.729
05.11.202139.65485.790125.444
12.11.202140.99586.696127.691

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendiler

Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendiler

 Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı

Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı

 9-10 derken 11 TL sınırına dayandı! Faiz kararı öncesi dolar, euro ve altından yeni rekor

9-10 derken 11 TL sınırına dayandı! Faiz kararı öncesi dolar, euro ve altından yeni rekor

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title