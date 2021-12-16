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Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar oldu
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Aralık haftasında 1 milyar 135 milyon dolar azalarak 122 milyar 891 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Aralık haftasında 1 milyar 135 milyon dolar azalarak 122 milyar 891 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 10 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 855 milyon dolar gerileyerek 84 milyar 153 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 3 Aralık'ta 85 milyar 8 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 281 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 737 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 135 milyon dolar azalışla 124 milyar 26 milyon dolardan 122 milyar 891 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
28.10.202139.67984.105123.463
26.11.202139.12287.024126.146
3.12.202139.01885.008124.026
10.12.202138.73784.153122.891

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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