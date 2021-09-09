Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Eylül ile biten haftada 933 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Eylül ile biten haftada 933 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Eylül ile biten haftada 933 milyon dolar artarak 119 milyar 198 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 91 milyon dolarlık artışla 77 milyar 956 milyon dolardan 78 milyar 47 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 3 Eylül haftasında 843 milyon dolar artarak 40 milyar 308 milyon dolardan 41 milyar 151 milyon dolara yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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