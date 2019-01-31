Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 914 milyon dolar azalarak 93 milyar 333 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 25 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 359 milyon dolar azalışla 73 milyar 471 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 18 Ocak ile biten haftada 73 milyar 830 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 555 milyon dolar azalarak 20 milyar 417 milyon dolardan 19 milyar 862 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 914 milyon dolar azalışla 94 milyar 247 milyon dolardan 93 milyar 333 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 29.12.2017 23.542 84.111 107.653 26.01.2018 25.341 91.392 116.733 23.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702 110.047 27.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.2018 24.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 31.08.2018 18.435 70.414 88.849 28.09.2018 17.667 66.989 84.656 26.10.2018 18.676 67.606 86.282 30.11.2018 19.304 71.700 91.004 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 04.01.2019 20.238 72.931 93.169 11.01.2019 20.361 72.450 92.811 18.01.2019 20.417 73.830 94.247 25.01.2019 19.862 73.471 93.333

Kaynak: AA