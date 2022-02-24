Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu

AA, Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Şubat haftasında 837 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Şubat haftasında 837 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 334 milyon dolar azalışla 72 milyar 782 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 11 Şubat'ta 75 milyar 116 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 837 milyon dolar azalara 114 milyar 848 milyon dolardan 114 milyar 11 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
28.10.202139.67984.105123.463
26.11.202139.12287.024126.146
31.12.202138.48972.564111.052
28.01.202238.57771.636110.214
04.02.202238.93975.716114.656
11.02.202239.73275.116114.848
18.02.202241.22972.782114.011

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, dolar, TCMB, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title