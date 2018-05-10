Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 810 milyon dolar azalışla 110 milyar 952 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 810 milyon dolar azalışla 110 milyar 952 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 4 Mayıs ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 400 milyon dolar azalarak 86 milyar 173 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Nisan ile biten haftada 87 milyar 573 milyon dolar seviyesindeydi.


Söz konusu dönemde altın rezervleri, 410 milyon dolar azalarak 25 milyar 189 milyon dolardan 24 milyar 779 milyon dolara geriledi.


Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 810 milyon dolar düşüşle 112 milyar 762 milyon dolardan 110 milyar 952 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler
27.01.201715.315 92.517 107.832
24.02.201716.01191.089 107.100
31.03.201717.10288.578 105.680
28.04.201717.748 84.987 102.735
26.05.201717.961 86.971 104.932
30.06.201718.51290.197108.709
31.08.201720.50991.483111.992
29.09.2017 20.441 91.503 111.944
27.10.201721.42095.481116.901
24.11.2017 22.595 96.350 118.945
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
23.02.2018 25.241 88.655 113.896

30.03.2018 25.345 84.702110.047

06.04.2018 25.348 83.080 108.428

13.04.2018 25.645 86.652 112.297
20.04.2018 25.500 86.071 111.571

27.04.2018 25.189 87.573 112.762
04.052018 24.779 86.173 110.952

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş