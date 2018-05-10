Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 810 milyon dolar azalışla 110 milyar 952 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 4 Mayıs ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 400 milyon dolar azalarak 86 milyar 173 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Nisan ile biten haftada 87 milyar 573 milyon dolar seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde altın rezervleri, 410 milyon dolar azalarak 25 milyar 189 milyon dolardan 24 milyar 779 milyon dolara geriledi.



Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 810 milyon dolar düşüşle 112 milyar 762 milyon dolardan 110 milyar 952 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):