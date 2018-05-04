Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 191 milyon dolar artışla 112 milyar 762 milyon dolara yüksledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 27 Nisan ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 502 milyon dolar artarak 87 milyar 573 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 20 Nisan ile biten haftada 86 milyar 71 milyon dolar seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde altın rezervleri, 311 milyon dolar azalarak 25 milyar 500 milyon dolardan 25 milyar 189 milyon dolara geriledi.



Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 191 milyon dolar artışla 111 milyar 571 milyon dolardan 112 milyar 762 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):