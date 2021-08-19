Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar oldu
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Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar oldu
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 Ağustos haftasında 1 milyar 911 milyon dolar gerileyerek 107 milyar 99 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 Ağustos haftasında 1 milyar 911 milyon dolar gerileyerek 107 milyar 99 milyon dolara indi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 380 milyon dolar azalışla 67 milyar 356 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 6 Ağustos'ta 67 milyar 736 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 532 milyon dolar azalarak 41 milyar 275 milyon dolardan 39 milyar 743 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 911 milyon dolar düşerek 109 milyar 10 milyon dolardan 107 milyar 99 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
06.08.202141.27567.736109.010
13.08.202139.74367.356107.099

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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