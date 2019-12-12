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Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 869 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 120 milyon dolar artarak 105 milyar 869 milyon dolara yükseldi.

12.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:10
Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 869 milyon dolar oldu

() toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 120 milyon dolar artarak 105 milyar 869 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Aralık'ta brüt döviz rezervleri, 772 milyon dolar artışla 79 milyar 46 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 29 Kasım'da 78 milyar 274 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 348 milyon dolar yükselişle 26 milyar 475 milyon dolardan 26 milyar 823 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 120 milyon dolar artarak 104 milyar 749 milyon dolardan 105 milyar 869 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985

29.11.201926.475 78.274104.749

06.12.201926.823 79.046 105.869

Kaynak: AA
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