Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Temmuz itibarıyla 448 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Temmuz itibarıyla 448 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Temmuz itibarıyla 448 milyon dolar azalarak 104 milyar 440 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 218 milyon dolarlık azalışla 62 milyar 880 milyon dolardan 62 milyar 662 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 19 Temmuz itibarıyla 230 milyon dolar azalarak 42 milyar 8 milyon dolardan 41 milyar 778 milyon dolara indi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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