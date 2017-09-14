Merkez Bankası Rezervleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 313 milyon dolar artışla 113 milyar 305 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 313 milyon dolar artışla 113 milyar 305 milyon dolara çıktı.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 8 Eylül ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 492 milyon dolar artarak 91 milyar 975 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 31 Ağustos ile biten hafta 91 milyar 483 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 821 milyon dolar artarak 20 milyar 509 milyon dolardan 21 milyar 330 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 313 milyon dolar artışla 111 milyar 992 milyon dolardan 113 milyar 305 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|29.01.2016
|18.478
|92.856
|111.334
|26.02.2016
|17.145
|93.693
|110.838
|25.03.2016
|19.025
|95.016
|114.041
|29.04.2016
|19.833
|96.193
|116.026
|27.05.2016
|19.101
|98.397
|117.498
|24.06.2016
|18.474
|101.895
|120.369
|29.07.2016
|19.790
|99.927
|119.717
|26.08.2016
|19.587
|102.781
|122.368
|30.09.2016
|18.837
|99.009
|117.846
|28.10.2016
|18.117
|101.626
|119.743
|25.11.2016
|16.228
|99.035
|115.263
|30.12.2016
|14.051
|92.051
|106.102
|27.01.2017
|15.315
|92.517
|107.832
|24.02.2017
|16.011
|91.089
|107.100
|31.03.2017
|17.102
|88.578
|105.680
|28.04.2017
|17.748
|84.987
|102.735
|26.05.2017
|17.961
|86.971
|104.932
|30.06.2017
|18.512
|90.197
|108.709
|28.07.2017
|19.296
|87.466
|106.762
|04.08.2017
|19.780
|88.979
|108.759
|11.08.2017
|19.852
|88.312
|108.164
|18.08.2017
|19.974
|87.575
|107.549
|25.08.2017
|19.898
|90.413
|110.311
|31.08.2017
|20.509
|91.483
|111.992
|08.09.2017
|21.330
|91.975
|113.305