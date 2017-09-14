Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 313 milyon dolar artışla 113 milyar 305 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 313 milyon dolar artışla 113 milyar 305 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 8 Eylül ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 492 milyon dolar artarak 91 milyar 975 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 31 Ağustos ile biten hafta 91 milyar 483 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 821 milyon dolar artarak 20 milyar 509 milyon dolardan 21 milyar 330 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 313 milyon dolar artışla 111 milyar 992 milyon dolardan 113 milyar 305 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın Rezervleri Brüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.201618.47892.856111.334
26.02.201617.14593.693110.838
25.03.201619.02595.016114.041
29.04.201619.83396.193116.026
27.05.201619.10198.397117.498
24.06.201618.474101.895120.369
29.07.201619.79099.927119.717
26.08.201619.587102.781122.368
30.09.201618.83799.009117.846
28.10.201618.117101.626119.743
25.11.201616.22899.035115.263
30.12.2016 14.051 92.051 106.102
27.01.2017 15.315 92.517 107.832
24.02.2017

16.011

91.089

107.100

31.03.2017 17.10288.578 105.680
28.04.201717.748 84.987 102.735
26.05.201717.961 86.971 104.932

30.06.201718.51290.197108.709
28.07.2017 19.296 87.466 106.762

04.08.2017 19.780 88.979 108.759
11.08.2017 19.852 88.312 108.164
18.08.2017 19.974 87.575 107.549
25.08.201719.89890.413110.311
31.08.201720.50991.483111.992
08.09.201721.33091.975113.305