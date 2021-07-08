Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Temmuz ile biten haftada 56 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Temmuz ile biten haftada 56 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Temmuz ile biten haftada 56 milyon dolar artarak 100 milyar 214 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 379 milyon dolarlık artışla 59 milyar 240 milyon dolardan 59 milyar 619 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 2 Temmuz haftasında 323 milyon dolarlık azalarak 40 milyar 918 milyon dolardan 40 milyar 595 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu