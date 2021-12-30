Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Aralık ile biten haftada ne kadar oldu? Merkez Bankası rezervi ne kadar? Merkez Bankası rezervi azaldı mı arttı mı? detaylar haberimizde.

MERKEZ BANKASI REZERVİ NE KADAR?

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Aralık ile biten haftada 5 milyar 948 milyon dolar azalarak, 110 milyar 926 milyon dolar oldu.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

Brüt döviz rezervleri de 5 milyar 812 milyon dolarlık azalışla 78 milyar 367 milyon dolardan 72 milyar 555 milyon dolara indi.

ALTIN REZERVİNDE SON DURUM

Altın rezervleri ise 24 Aralık haftasında 136 milyon dolar azalarak 38 milyar 507 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara indi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolar olmuştu.

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