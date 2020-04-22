Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8,75'e çekti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekti.
22.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:02
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekti.
TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com