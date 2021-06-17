Merkez Bankası politika faizi puanını açıkladı! Politika faizi kaç oldu? PPK faiz puanı ne kadar? TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merkez Bankası politika faizi puanını açıkladı! Politika faizi kaç oldu? PPK faiz puanı ne kadar? TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?

Merkez Bankası politika faizi puanını açıkladı! Politika faizi kaç oldu? PPK faiz puanı ne kadar? TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?
Haberler.com - Haberler | Gündem

TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizini açıkladı. Açıklama sonrası dolar ve euronun durumunu izlemek isteyenler Politika faizi kaç oldu? PPK faiz puanı ne kadar? TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?sorularının yanıtlarını araştırdı. Merkez Bankası PPK faiz kararı açıkladı! İşte detaylar...

Politika faizi kaç oldu? sorusuna dair detayları sizler için derledik. Yatırımcıların araştırdığı Merkez Bankası faiz kararlarına dair detayları sizler için derledik. Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı mı? TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?

POLİTİKA FAİZİ KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuiyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklandı. Politika faizi 200 baz puan artırıldı ve yüzde 19 olmuştu. Bu ay ise politika faiz oranı değiştirimedi.

TCMB POLİTİKA FAİZİ ARTTI MI DÜŞTÜ MÜ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin perşembe günkü toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyordu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Burcu Biricik Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merkez Bankası politika faizi puanını açıkladı! Politika faizi kaç oldu? PPK faiz puanı ne kadar? TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 15:26:38. #1.13#

title