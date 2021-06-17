Merkez Bankası politika faizi puanını açıkladı! Politika faizi kaç oldu? PPK faiz puanı ne kadar? TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?

TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizini açıkladı. Açıklama sonrası dolar ve euronun durumunu izlemek isteyenler Politika faizi kaç oldu? PPK faiz puanı ne kadar? TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?sorularının yanıtlarını araştırdı. Merkez Bankası PPK faiz kararı açıkladı! İşte detaylar...

Politika faizi kaç oldu? sorusuna dair detayları sizler için derledik. Yatırımcıların araştırdığı Merkez Bankası faiz kararlarına dair detayları sizler için derledik. Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı mı? TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?

POLİTİKA FAİZİ KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuiyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklandı. Politika faizi 200 baz puan artırıldı ve yüzde 19 olmuştu. Bu ay ise politika faiz oranı değiştirimedi.

TCMB POLİTİKA FAİZİ ARTTI MI DÜŞTÜ MÜ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin perşembe günkü toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyordu.