Merkez Bankası politika faiz oranını 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti
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Merkez Bankası politika faiz oranını 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti

Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 12'ye çekti

12.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:16
Merkez Bankası politika faiz oranını 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti

bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti.


Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte. Güncel tahminler 2020 için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etmekte." denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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