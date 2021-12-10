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Merkez Bankası piyasaya ne kadar dolar sürdü?

Merkez Bankası piyasaya ne kadar dolar sürdü?
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Üçüncü kez müdahalede bulunan Merkez Bankası'nın piyasaya sürdüğü doların miktarı ortaya çıktı. Döviz kurunun 14 lira sınırına dayanması sonrası Merkez Bankası, piyasaya 3. defa müdahale etti. Merkez Bankası'nın piyasaya ne kadar dolar sürdüğü merak edildi. Merkez Bankası piyasaya ne kadar dolar sürdü? sorusu aratılmaya başlandı.

Merkez Bankası, doların 14 TL sınırına dayanmasının ardından piyasaya bir kez daha müdahalede bulundu. Merkez, döviz kurlarında görülen dalgalanmalar nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini açıkladı. Peki Merkez Bankası, piyasaya yaptığı bu 3. müdahalede piyasaya ne kadar dolar sürdü? detaylar haberimizde.

Merkez Bankası'nın bugün yaptığı 3. müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 500 milyon dolar olduğu iddia edildi. Merkez'in son dönemde yaptığı 3 satışın toplam değeri 1 milyar 800 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası piyasaya ilk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapmıştı. Kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürmüştü. İlk müdahalede dolar 13,80'den 12,40'lara gerilemişti. İkinci müdahale ise 3 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci müdahalede satılan döviz miktarı ise 300 milyon dolar olurken, dolar 13,87'den 13,57'ye düşmüştü.

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

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