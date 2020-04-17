Merkez Bankası, piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının...
Merkez Bankası, piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Piyasa Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla ilave önlemler aldı.
17.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:38
Merkez Bankası, piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Piyasa Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla ilave önlemler aldı
Kaynak: AA