Merkez Bankası: "Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır."
22.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:08
Merkez Bankası: "Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır.
Merkez Bankası: "Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu