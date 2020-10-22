Merkez Bankası: "Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır."
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Merkez Bankası: "Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır."

22.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:08
Merkez Bankası:

Merkez Bankası: "Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır.

Merkez Bankası: "Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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