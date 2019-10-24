Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur.

24.10.2019 14:08
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur."

Kaynak: AA
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