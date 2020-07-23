Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme beklenmektedir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme beklenmektedir." Kaynak: AA