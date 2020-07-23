Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme beklenmektedir.
23.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:37
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme beklenmektedir."
Kaynak: AA