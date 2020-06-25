Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın,... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmektedir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmektedir." Kaynak: AA