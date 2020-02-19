Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.
19.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:06
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir."
Kaynak: AA