Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir"
17.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:10
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir"
Kaynak: AA