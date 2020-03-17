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Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir"

17.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:10
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir"

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış... - Ekonomi
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